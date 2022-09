"The Taste" 2022: Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!

Die SAT.1-Kochshow "The Taste" feiert Jubiläum! Ab 21. September läuft die zehnte Staffel. Wie gut kennen Sie sich aus? Testen Sie jetzt Ihr Wissen in unserem Quiz.

In "The Taste" geht es bekanntlich um den perfekten Löffel – auch in der zehnten Staffel. Die Kandidaten – sowohl Profi- als auch Hobbyköche können mitmachen – müssen es schaffen, auf einem weißen Porzellanlöffel das perfekte Gericht zu kreieren. Die Löffel werden von den vier Coaches Alexander Herrmann, Frank Rosin, Tim Raue und Alex Kumptner bewertet. Außerdem ist pro Folge ein Gast-Juror dabei, der über Sieg und Niederlage im Teamkochen entscheidet.