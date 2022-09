"Geschichte im Ersten": Zwillinge von Nazis getrennt - Wiedersehen nach 50 Jahren

Die ARD-Doku "Geschichte im Ersten: Adam & Ida – Die lange Suche der Zwillinge" zeigt die unglaubliche Geschichte der jüdischen Geschwister Adam und Ida Paluch. Mit drei Jahren wurden die Kinder im Ghetto von Sosnowiec von deutschen Soldaten getrennt. Die Mutter nahm sich daraufhin das Leben. Adam kam ins KZ Majdanek und Ida konnte durch ihren späteren Pflegevater gerettet werden. Vergessen haben sich die Zwillinge nie, die Hoffnung auf ein Wiedersehen war groß. Nach unglaublichen 50 Jahren war es dann so weit - Adam und Ida konnten sich endlich wieder in die Arme schließen.

Wenn die Geschichte nicht so grausam wäre, könnte sie ein Märchen sein: Drei Jahre waren die Geschwister Adam und Ida Paluch alt, als sie 1943 von deutschen Soldaten getrennt wurden. Adam kam ins Konzentrationslager Majdanek, nachdem sich die Mutter das Leben genommen hatte. Ida wurde von ihrem späteren Pflegevater am Zaun des jüdischen Ghettos von Sosnowiec (damals Sosnowitz) mutig gerettet.

Immer auf der Suche nach der Familie

Beide überleben den Holocaust, nach dem Krieg wird auch Adam von einer Pflegefamilie aufgenommen. Er beginnt eine Jahrzehnte währende Suche nach seiner Schwester und nach seiner eigenen, ihm unbekannten Identität. Schon als Kind reißt er immer wieder aus, um seine Familie zu finden. Er heuert schließlich bei der Marine an, um in aller Welt suchen zu können. Erfolglos – bis Ida, die in Chicago lebt, nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs ein Zeitungsfoto von ihm entdeckt. 1995 werden Adam und Ida wieder vereint.