The Voice of Germany 2022: Mark Forster spielt mit Gefühlen einer Kandidatin

Von berührenden Momenten über eine sportliche Hebefigur mitten im Battle, war am Freitagabend bei "The Voice of Germany" wieder einiges dabei. Rea Garvey und Mark Forster hatten noch einen Steal Deal frei und somit die Möglichkeit, ein ausgeschiedenes Talent zurückzuholen. Stefanie Kloß und Peter Maffay machten bereits am Donnerstagabend von dieser Option Gebrauch. Mit den Gefühlen einer Kandidatin spielte Mark Forster auf eine "dramatische" Weise und ließ diese dann kalt stehen.

Das erste Battle des Abends lieferten sich Anny und Samuel. Mit dem Lied "The Time of my Life" aus dem Kultfilm "Dirty Dancing" haben die beiden keinen einfachen Song bekommen. Um entspannt zu bleiben und um das Publikum zu vergessen, gab es Entspannungsübungen der speziellen Art von Team-Coach Mark Forster. Dafür sollten sich Anny und Samuel bei den Proben auf den Boden legen und sich mit dem Mantra "Ein Patrick Swayze ..., Zwei Patrick Swayze...." zur Ruhe bringen. Vielleicht hat das geholfen, denn ihr Auftritt war ein Highlight - inklusive der bekannten Hebefigur aus dem Film. Für die zarte Anny und den sportlichen Samuel kein Problem. "Eine erstaunliche Ergänzung die beiden", bemerkte auch Peter Maffay. Als Gewinner dieses Battles ging Anny hervor.

Anti-Kriegs-Lied schafft "wahnsinnig starken Moment" Das Battle von Luca und Luka bestach durch die kluge Songauswahl von Mark Forster, der für seine Schützlinge das Lied "Sag mir, wo die Blumen sind" von Marlene Dietrich auswählte. Das Anti-Kriegs-Lied bewegte aufgrund der aktuellen Lage das Studiopublikum und die TVOG-Coaches. "Wir sind zwei weiße Männer in einem reichen Land, die unglaublich priviligiert sind und singen diesen Song als Sinnbild", freute sich Luca, dieses Lied singen zu dürfen. "Ihr habt einen wahnsinnig starken Moment geschaffen", lobte Stefanie Kloß. "Ich entscheide mich für Luca/Luka", scherzte Rea Garvey. Doch Mark Forster nahm Luca Wefes mit in die nächste Runde.

Einen sphärischen Auftritt gab es mit dem letzten Battle des Abends aus dem Team von Rea Garvey. Nadine und Bella performten "Running up that Hill" von Kate Bush. Für Nadine ein Lied, das ihr sehr am Herzen lag. Die Energie und die Ausstrahlung der beiden faszinierte Peter Maffay. "Es ist so, als wärt ihr schon immer ein Duo", bemerkte Stefanie Kloß die stimmliche Einheit. Rea Garvey entschied sich dann für das Talent, bei dem er meinte, sie sei einen Ticken weiter - und das war für den Reamon-Sänger Bella.