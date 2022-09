Sky-Serie "Das Boot" geht mit vierter Staffel an den Start

Battles mit Steal Deal

TVOG: Bei diesem Dreier-Battle lief alles etwas anders ab

Bei "The Voice of Germany" sind die Battles nun im vollen Gange. Wer schafft es als Sieger aus dem Ring zu steigen und wird somit bei den kommenden Sing-Offs zu sehen sein? Für einige ausgeschiedenen Talente gibt es dieses Jahr wieder eine zweite Chance. Mit dem Steal Deal können die Coaches ausgeschiedene Talente wieder zurückholen. Diese Möglichkeit wurde am Donnerstagabend herzlich gern genutzt. Gleich zwei Coaches wollten eine Kandidatin durch einen Steal Deal in ihr Team locken, am Ende kassierte Mark Forster "seinen zweiten Korb" von der Sängerin.

