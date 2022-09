"Beverly Hills Cop" kehrt auf Netflix zurück

"And Just like That..."

"Sex and the City"-Revival: Produktion der zweiten Staffel gestartet

Die Geschichten um Carrie Bradshaw und ihren Freundinnen gehen weiter. Nach dem Ende von "Sex and the City" geht es mit dem Ableger "And Just like That..." weiter. Nun haben die Dreharbeiten zur zweiten Staffel des Revivals begonnen.

