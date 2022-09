"Abgetaucht": So protestiert ein Tiefseetaucher gegen Putins Krieg

Um für das Überleben des Baikalsees zu kämpfen, tauchte Egor Lesnoy regelmäßig hinab und sammelte Müll in der Tiefe. Dann kam der Krieg in der Ukraine.

Als Influencer und Umweltschützer war Egor Lesnoy aus Irkutsk in Südsibirien sicher eine Ausnahmefigur. Selbst mit prominenten Hollywoodschauspielern tauchte er auf den Grund des 1.000 Meter tiefen Baikalsees, um diesen wichtigen Lebensquell vom Müll zu befreien. Der Tiefseetaucher tauchte hinab, um Autoreifen und Panzerketten an die Oberfläche zu bringen. Doch Putins Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 war auch für ihn eine Zäsur. Putins Krieg enttäuschte ihn so sehr, dass er sich vom Staatspräsidenten distanzierte. Er und seine Familie stehen in Anna Winzers Dokumentation "Abgetaucht" (BR) für viele andere, die nicht schweigen wollten, die trotz drohender Freiheitsstrafen für ihren Protest auf die Straße gingen.