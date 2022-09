"An allen Fronten": Kriegsreporter geben Einblicke

Warum tut man sich den Job des Kriegsreporters an? Vier Journalisten berichten in der Dokumentation "An allen Fronten" über ihre gefährliche und belastende Arbeit.

"Wie Kriegsreporterinnen und Kriegsreporter arbeiten", so heißt der Film von Charlotte Krüger im Untertitel. Die "ZDFzoom"-Autorin hat sich für eine leise Dokumentation entschieden, in der ihre Protagonistinnen und Protagonisten – Katrin Eigendorf (ZDF), Frederik Pleitgen (CNN), Mstyslav Chernov (AP) und Christoph Reuter (Der Spiegel) – vor allem erzählen.

Im Jahr 2021 wurden weltweit 46 Journalisten in Ausübung ihres Berufes getötet. Die meisten übrigens in Mexiko und Afghanistan. Doch was sagt eine Statistik schon aus, die je nach Krieg, der gerade stattfindet, immer wieder variiert? Da geht es dann darum, wie groß ein Krieg überhaupt ist und wie gnadenlos er auch gegen Zivilisten und Berichterstattende geführt wird. Zudem spielt eine Rolle, wie intensiv ein bewaffneter Konflikt in Ländern überhaupt abgebildet wird.

Charlottes Krügers Film interessiert sich vor allem für das Innere und die Wahrnehmung der Kriegsbeobachterinnen und -beobachter selbst: Wie gehen sie mit der eigenen Angst um? Wie orientiert man sich? Bietet der Presse-Helm noch Schutz oder wird man damit selbst zum Ziel? Letztendlich geht es darum: Warum macht jemand so etwas überhaupt? Gibt es diesen Nervenkitzel der Gefahr, der süchtig macht? Über 45 Minuten wird tief in der Psychologie der Kriegsreporterinnen und Kriegsreporter gegraben. Das karge Setting, ein Stuhl in einem fast leeren Raum, trägt dazu bei, die Gedanken und Gefühle der Reporterin und drei Reporter fließen zu lassen. Herausgekommen ist ein Interview-Kammerspiel über Geschichten, die viele Bilder im Kopf entstehen lassen, auf die man selbst gerne verzichten möchte.

An allen Fronten – Mi. 21.09. – ZDF: 22.45 Uhr