Woody Allen dementiert Berichte über Karriere-Ende

"Ich glaube, es ist ein guter Moment zum Aufhören": So wurde Woody Allen am Wochenende von der spanischen Zeitung "La Vanguardia" zitiert. Sein 50. Film, der den Arbeitstitel "Wasp 22" trägt, sei wohl sein letzter, hieß es weiter. Stattdessen wolle er sich auf seine Tätigkeit als Autor konzentrieren.

Nun lässt der Regisseur seine Rückzugsaussagen widerrufen: "Woody Allen hat nie gesagt, dass er sich in Rente begibt, und er hat auch nicht gesagt, dass er einen neuen Roman schreiben wird", heißt es in einem Statement, das den Magazinen "Indiewire" und "Vanity Fair" vorliegt.

"Er sagte, dass er darüber nachdenkt, keine Filme mehr zu machen, da er Filme, die direkt oder sehr schnell auf Streaming-Plattformen veröffentlicht werden, nicht so gerne macht, da er ein großer Liebhaber des Kinoerlebnisses ist." Er habe aber nicht die Absicht, sich zur Ruhe zu setzen, sondern freue sich sehr darauf, in Paris seinen 50. Film zu drehen.

Die Dreharbeiten sollen in wenigen Wochen starten. Das Projekt wird komplett in französischer Sprache gedreht. Seit der Komödie "What's Up, Tiger Lily?" aus dem Jahr 1966 entwickelte sich Allen einer der wichtigsten Regisseure weltweit. Unter anderem gewann er vier Oscars. Seine lakonischen Großstadtarbeiten wie "Manhattan" (1979) und "Der Statdneurotiker" (1977) zählen zu den großen Klassikern der Filmgeschichte.