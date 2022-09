"Die Höhle der Löwen": Warum platzte der Deal mit Hyrise Academy?

So auch in der vergangenen Sendung vom Montag: Mit der Ausbildungs-Plattform "Hyrise Academy" wollen die Gründer Dominic Blank (35) und Michael Land (34) Quereinsteigern einen Job als Vertriebler in der Digital-Branche verschaffen. Für zehn Prozent am Start-up verlangten sie 500.000 Euro. Die "Löwen" Carsten Maschmeyer und Judith Williams zeigten Interesse, man begann zu verhandeln und einigte sich letzlich auf 750 000 Euro für 20 Prozent an dem Start-up. Zumindest fürs Erste.