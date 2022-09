"Du sollst hören": Kritik zum ZDF-Film heute

Der Perspektivwechsel, den Petra K. Wagner (Regie) und Katrin Bühlig (Buch) in ihrem 90-Minüter wagen, ist im deutschen Fernsehen längst überfällig. Auch, dass der Film – für alle Zuschauerinnen und Zuschauer – in einer untertitelten Fassung für Gehörlose zu sehen ist, regt zum Nachdenken an: Was ist schon "normal"? Und warum wird von tauben Personen erwartet, Lippenlesen und Sprechen zu lernen, während nahezu kein hörender Mensch Gebärdensprache beherrscht?