Local Hero: So läuft die neue Show bei ProSieben

ProSieben schickt in einem neuen Format jeweils zwei Promis auf Reisen. Den Anfang machen Jenke von Wilmsdorff und Nikeata Thompson in Mexiko.

Local Hero Dokutainment • 18.09.2022 • 20:15 Uhr

Den Wochenendausklang widmet ProSieben ab September ganz dem Fernweh: "Unsere Zuschauer:innen können in den neuen Formaten am Sonntagabend Prominente zu Sehnsuchtsorten begleiten" – so kündigte Sender-Chef Daniel Rosemann gleich vier neue Eigenproduktionen zum Thema rund um die Welt an. Unter anderem soll die vierteilige Dokutainment-Reihe "Local Hero" das Publikum auf eine Reise um den Globus führen. Jeweils zwei Prominente müssen pro Folge vermeintlich landestypische Aufgaben erfüllen. Laut Pressemitteilung erhält das Duo von sogenannten "Local Coaches" einen "Crashkurs der spannendsten Traditionen und skurrilsten Bräuche".

Griff in die Klischee-Kiste? Welche Bräuche dabei "skurril" sind, entscheidet offensichtlich ein deutscher Redakteur in Unterföhring. Liest man sich die Liste der Aufgaben durch, denen sich die Promis stellen müssen, wirkt das Dokutainment-Format allerdings weniger so, als würde man, wie versprochen, in Kultur, Land und Leute eintauchen. Viel mehr liest sich das wie eine Mischung aus bereits bekannten Traditionen und teils gar nach einem Griff in die Klischee-Kiste.

Den Anfang machen Choreografin Nikeata Thompson und Journalist Jenke von Wilmsdorff, die die Reise nach Mexiko führt. Sie sollen nicht nur als Mariachis auftreten, sondern auch das traditionelle Ballspiel Ulama erlernen. Offenbar blieb auch Zeit für einen Anfängerkurs im Wrestling.

Eine Woche später dürfen die Schauspieler Edin Hasanovic und Ken Duken die schottische Spezialität Haggis kochen und sich in den Highland-Games messen. Moderatorin Verona Pooth und Komiker Wigald Boning versuchen sich in Thailand als Tuk-Tuk-Kurier und die GNTM-Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky werden in Japan in die Traditionen der Samurai eingeweiht.

Im Anschluss an Thompsons und Wilsdorffs Mexiko-Ausflug schickt ProSieben mit Fahri Yardim einen weiteren Prominenten auf die Reise: Seine vierteilige Dokutainment-Serie "Fahri sucht das Glück" wird wiederholt – den Anfang macht Brasiliens Metropole Rio de Janeiro. An der Copacabana möchte der Hamburger Sprücheklopfer herausfinden, ob Schönheit wirklich glücklich macht, oder viel mehr: das Optimieren des eigenen Äußeren.

Local Hero – So. 18.09. – ProSieben: 20.15 Uhr