"Sommerhaus der Stars"-Paar nervt: "Die streiten sich, die lecken sich ab ..."

Die wilde Achterbahnfahrt von Katha und Eric im "Sommerhaus der Stars" geht weiter. Bei einem anderen Paar sorgt ihr Zigarettenkonsum für Misstöne.

+++ Vorsicht Spoiler: Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was in Folge 4 passiert, dann sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++

Die Show von Eric Sindermann und Katharina Hambuechen geht den anderen Paaren zunehmend auf den Keks. Nachdem in der letzten Folge zwischen den beiden schon alles aus zu sein schien, raufen sie sich nun wieder zusammen. Als das erste Spiel nicht so läuft wie erhofft, bricht Eric in Tränen aus und muss von seiner Katha wie ein kleiner Bub getröstet werden. Vor allem Sascha Mölders ist komplett genervt. "Die streiten sich, die lecken sich ab. Die streiten sich, die lecken sich ab ... Das habe ich mit einem Mädchen gemacht, da war ich zwölf."

Derweil tut sich schon die nächste Krise auf. Katharina Dürr hat ihren Zigarettenkonsum (unter dem Einfluss von Mario Basler?) im "Sommerhaus" verdoppelt. Ehemann Stephen ist gar nicht begeistert. "Wird Zeit, dass wir hier rauskommen!" Auch beim ersten Spiel läuft es nicht gerade harmonisch. Wie einige andere Paare auch verzweifeln die Dürrs an der Wippe, auf der sie an beiden Seiten Gegenstände platzieren müssen. "Schlimmstes Spiel ever", findet Katharina. "Du hast aber auch krass gebockt", meint Stephen. Seine Frau gebe zu früh auf, so Stephen. "Ich habe einfach keine Geduld", rechtfertigt sich Katharina. Der Sieg geht an Sascha und Ivonne.

Immerhin führt Katharinas Sucht dazu, dass sie sich mit den Baslers zusammentut, um sich rauchend vor Stephen zu verstecken. Ob sie die so gewonnenen Sympathien vor dem Rauswurf schützen, ist allerdings fraglich. Denn im letzten Spiel – einer regelrechten Schlammschlacht – sichern sich Eric und Katha den Nominierungsschutz. Somit scheinen die Dürrs ganz oben auf der Liste zu stehen. Dass Katharina heimlich raucht, fassen einige Mitbewohner dann auch noch als Zeichen auf, Stephen würde seine Ehefrau unterdrücken. "Ich sorge mich um die Gesundheit meiner Frau", erwidert der frühere "Unter uns"-Star.

"Sommerhaus"-Fluch: Diese Paare haben sich getrennt Doch auf für Sascha und Ivonne Mölders ist der Sieg von Eric und Katha keine gute Nachricht. Eric und Katha sind nämlich nicht nur selbst geschützt, sondern dürfen außerdem ein anderes Paar entsaven. Sie entscheiden sich für das Fußballer-Paar, das sich zuvor im Wippen-Spiel den Sieg geholt hatte. Als Eric die Aussprache mit Sascha sucht, kommt es zum Streit. Sascha konfrontiert Eric damit, wie genervt er von dessen ständigem Hin und Her mit Katha ist. Daraufhin wirft Eric Sascha an den Kopf, er sei das Hündchen von Ivonne. Völlig überraschend findet Sascha das gar nicht mal so gut und will mit Eric jetzt nichts mehr zu tun haben.

Dann wird es ernst: In der offenenen Nominierungsrunde soll das Schicksal eines Paares besiegelt werden. Man ist sich einig ...

So wird nominiert: Kader und Isi: Stephen und Katharina

Sascha und Ivonne: Stephen und Katharina

Mario und Doris: Stephen und Katharina

Patrick und Antonia: Stephen und Katharina

Cosimo und Nathalie: Stephen und Katharina

Eric und Katharina: Stephen und Katharina

Stephen und Katharina: Isi und Kader Die Entscheidung ist klar: Das Ehepaar Dürr muss das "Sommerhaus" verlassen. Oder etwa doch nicht? Statt des direkten Rauswurfs gibt es eine Exit-Challenge: Stephen und Katharina müssen gegen das andere Paar mit den meisten Stimmen antreten. Somit droht in Folge 5 Kader und ihrem Ehemann Isi das Aus.