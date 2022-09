"Promi Big Brother" 2022: Starttermin steht fest

Vom Sommer in den Spätherbst: Die zehnte "Promi Big Brother"-Staffel startet in diesem Jahr erst im November. Damit überschneidet sich die Sendung mit der Fußball-WM.

Für die Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" hat sich SAT.1 eine Überraschung ausgedacht: Erstmals wird die Show im Spätherbst bzw. Winter ausgestrahlt. Die zehnte Staffel startet am 18. November 2022, wie der Sender nun verkündet hat. Während andere Sender ihre Format wegen der am 20. November beginnenden Fußball-WM vorgezogen haben, schickt SAT.1 sein Reality-Format in Konkurrenz mit dem Groß-Event. Allerdings dürften auch diesmal die meisten Folgen nach 22 Uhr laufen und damit nach Apfiff der Abendspiele.