Geht Demi Lovato nie wieder auf Tour?

Für Demi Lovato bahnt sich offenbar der Abschied von der Bühne an. Ihre aktuelle Tour werde die letzte sein, kündigt sie an. Sie berichtete von tiefgreifenden Problemen.

Derzeit ist Demi Lovato auf Tour, um die ihr achtes Studioalbum "Holy Fvck" zu bewerben. Wie mittlerweile gelöschte Instagram-Storys nahelegen, hat die Künstlerin jedoch mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zu einem Bild, das sie in ihrem Hotelzimmer knipste, schrieb Lovato: "Ich bin so f***ing krank, dass ich nicht aus dem Bett komme." Außerdem fügte sie hinzu: "Ich kann das nicht mehr machen. Diese nächste Tour wird meine letzte sein."

In einer aktuellen Instagram-Story, die Lovato vor ihrem jüngsten Konzert in Santiago in Chile veröffentlichte, übte sich die Sängerin in Durchhalteparolen: "Ich werde das heute für euch durchziehen" Außerdem beklagte sie: "Ich habe fast keine Stimme mehr, deswegen werde ich das Mikro heute oft zum Publikum halten. Bitte singt für mich." Noch muss Lovato aber Durchhaltevermögen mitbringen: 24 Auftritte stehen im Laufe der Tour noch an, die am 6. November im texanischen Irving endet.