"Woodstock: Drei Tage, die eine Generation prägten" – faszinierende Zeitreise im BR

Im August 1969 kommen knapp eine halbe Million junger Menschen auf einer Farm im Bundesstaat New York zusammen, um drei Tage lang zu feiern und Musik zu hören. Einige der bekanntesten Bands ihrer Zeit traten auf. Wegen der chaotischen Organisation und rund dreimal so vielen Besuchern wie erwartet wurde das Mammut-Event irgendwann zum "freien Konzert" erklärt. Woodstock wurde zum Gründungsmythos einer neuen Generation, ihrer Kultur und Weltsicht. So weit, so bekannt. Michael Wadleighs knapp dreistündiger Konzertfilm "Woodstock" erzählte 1970 das Konzert vor allem "on stage". Doch es wurde damals weit mehr Bildmaterial produziert, als in "Woodstock" zu sehen war. Der Oscar-nominierte Dokumentarfilmregisseur Barak Goodman ("Scottsboro: An American Tragedy", 2001) sichtete Tonnen von Rohmaterial, die vor allem das Publikum zeigen. Man spricht von rund 100 Stunden Bewegtbild. Über Jahre und mit großer Beharrlichkeit überredete Goodman den Rechteinhaber Warner, ihm Einblicke in die alten Filmrollen zu gewähren.