Der Deutsche Fernsehpreis 2022: Barbara Schöneberger kürt die TV-Highlights des Jahres

Seit 1999 wird er verliehen, der Deutsche Fernsehpreis. Dabei feiert die deutsche Fernsehbranche – getragen von ihren traditionell wichtigsten Sendern – sich selbst, würdigt herausragende Produktionen sowie ihre Macherinnen und Macher. 2022 werden in den Kölner MMC Studios Kreative in 30 Kategorien ausgezeichnet, wenn es auch "nur" 19 von ihnen in die große, von Barbara Schöneberger moderierte Gala geschafft haben. Das ZDF überträgt sie an diesem Mittwochabend zweieinhalb Stunden lang. Ein Highlight der letzten Jahre, mit oft emotional bis denkwürdigen Dankesreden, war die Auszeichnung für das "Lebenswerk". Sie ging an Menschen wie Hape Kerkeling, Jürgen von der Lippe, Thomas Gottschalk oder Senta Berger.