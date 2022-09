"Weil du mir gehörst": Kritik zum Film heute in der ARD

Selten hat man einen härteren Einstieg in einen psychologischen Film gesehen als in Alexander Dierbachs ARD-Drama "Weil du mir gehörst" (2019): "Anni, wie ist dein Verhältnis zu deinem Vater?", fragt da ein Richter ein achtjähriges Kind. Anni antwortet darauf mit versteinerter Mine: "Nicht gut. Ich hab' Angst vor ihm", sagt sie und fügt hinzu, dass der Papa jähzornig und egoistisch sei, "das weiß ich genau." Als sei das alles noch nicht genug, fügt Klein-Anni auch noch hinzu: "Er schlägt die Mama, und mich auch."

Dass der an sich tiefschürfende Film so klar und eindeutig beginnt, darf als Fehler gewertet werden. Es gibt nämlich nach dem Insert "Ein Jahr zuvor" nur kurze Zeit ein paar glückliche Momente zwischen Vater und Töchterchen, siehe Faxen beim Selfie, ein Zoobesuch. Aber schon ist die Mutter am Telefon, hintertreibt die Wochenendbegegnung. Und, wehe, der Vater kommt ein paar Minuten zu spät zum Abholtermin. Dann brennt die Hütte, dann wird er madig gemacht: Er denkt nicht an dich, er hat anderes zu tun, sagt Julia zur Tochter. Die Eltern der Mutter tun ein Übriges, indem sie Anni die ersehnte Reitstunde schenken. Zahlreiche Anrufe Annis beim Vater landen auf einer Mailbox, die Julia verwaltet, sie laufen damit ins Leere.