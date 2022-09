"Geheimnisvolle Orte: Königsberg" – die bewegte Geschichte des heutigen Kaliningrads

Der Film "Königsberg – Unter Preußens Adler und dem Roten Stern" aus der Zeitgeschichtsreihe "Geheimnisvolle Orte" im Ersten versucht die Bestandsaufnahme einer Stadt mit zwei Gesichtern. Deutsche und russische Bürger erinnern an Königsbergs stolze Vergangenheit mit ihrem reichen Kulturleben und einer berühmten Universität, aber auch an Vertreibung, Hunger und Tod. Heute ist Königsberg eine Exklave zwischen Litauen und Polen, als sowjetisches Zentrum ist sie Besorgnis erregend für die baltischen Länder.

Peter Bendig ist einer der letzten Vertriebenen, der in der DDR eine neue Heimat fand. 1948 war er fünf Jahre alt. Wie für alle Vertriebenen war die Erinnerung an die schwere Vergangenheit in der DDR lange Zeit ein Tabu. Tatjana Sergejewna Iljina kam mit ihrem beim Wiederaufbau tätigen Vater auf Erlass des sowjetischen Innenministeriums in die ehemalige ostpreußische Hauptstadt. Als Fünfjährige hungerte sie damals ebenso wie ihre deutschen Nachbarn.