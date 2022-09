"In falschen Händen": Kritik zum Film heute im ZDF

"Sie ist eine großartige Frau mit vielen Facetten", sagt Katharina Schlothauer, die mit der geheimnisvollen, engelhaften Figur der Kinderfrau Manu im Mittelpunkt dieses etwas anderen Familienfilms steht (Regie: Mark Monheim, Drehbuch: Holger Joos). Manu ist irgendwann einfach da. Dem Mittdreißiger-Ehepaar Nika (Pegah Ferydoni) und Tom (Florian Stetter) kommt diese Frau wie gerufen, weil sich Nika gerade die Chance bietet, in ihren Mode-Job zurückzukehren, es aber an Kinderbetreuung fehlt. Manu geht mit Kindern gleich fantastisch um. Sie weiß, wie man Drachen fängt, dass die immerzu Feuer spucken und gegen den Wind fliegen können. Im Fluge gewinnt sie denn auch das Herz des sechsjährigen Leon (Sole Inan Aktas, ein fantastisches Plappermäulchen). Sehr allmählich nistet sie sich aber auch in Nikas und Toms Elternleben ein. Es stellt sich dann irgendwann die etwas altkluge Frage: Hat man etwa die Kinderfrau falsch gewählt?

"In falschen Händen" heißt der neue ZDF-Montagsfilm, bei dem Mark Monheim Regie führte. Das Buch stammt von Holger Joos, der unter anderem eine Reihe von Donna-Leon-Krimis schrieb und auch die Story von mehreren "Tatorten" ersann. Einer also, der sich mit Spannung und Thriller auskennt.

Wer war der Mann in der Tiefgarage?

Wäre da nicht schon gleich zu Beginn dieser bedrohliche Mann gewesen, der Manu in der Tiefgarage verfolgt und dem sie nur mit viel Glück entkommt, es hätte womöglich ein Patchwork-Filmchen werden können, mit Partnertausch und Happy End. So aber ist zwischendrin ein veritabler Thriller eingeflochten. Manu ist eine Verletzte, eine Traumatisierte. Was hat ihr der Mann aus der Garage angetan? War etwa sexuelle Gewalt im Spiel? Nach und nach jedenfalls nimmt Manus Mutterrolle überhand (es gilt ja auch noch, ein acht Monate altes Baby zu betreuen). Manu wächst, von geheimnisvollen Bildern aus der Vergangenheit getrieben, immer mehr in ihre neue imaginierte Rolle hinein, während Tom und Nika über Job und Kinderbetreuung streiten.