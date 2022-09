Streaming-Tipps der Woche: Schalke, Horror und die Clintons

Starzplay macht Katharina von Medici zur Serienheldin, Naomi Watts wird zur Horror-Mutter und Schalke kehrt "zurück zum Wir": Die Streaming-Highlights der Woche in der Übersicht.

Historischen Serien boomen: Man denke nur an die weltweiten Erfolge von "Outlander", "Bridgerton" oder "The Great". Mit "The Serpent Queen" (ab 11. September) entführt nun Starzplay das Streaming-Publikum ins 16. Jahrhundert. Das Historiendrama erzählt von den Machenschaften der französischen Königin Katharina von Medici (Samantha Morton). Was Netflix, Amazon und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"The Serpent Queen", Starzplay Nicht erst seit "Bridgerton", jenem mit viel romantischem Zuckerguss überzogenen Netflix-Serienhit, stehen historische Serien hoch im Kurs: Royale Formate wie "The Great" (Starzplay) über Katharina die Große oder die Highland-Fantasy-Saga "Outlander" (einst bei VOX im Free-TV, fünf Staffeln auf Netflix, sechs Staffeln bei Amazon Prime) erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit. Nun kommt mit "The Serpent Queen" (acht Episoden, ab 11. September bei Starzplay) eine weitere Serie auf den Markt, die nur scheinbar in die gleiche Kerbe schlägt, bei genauerem Hinsehen aber doch anders, ja weitaus frischer ist.

Basierend auf dem Bestseller "Catherine de Medici: Renaissance Queen of France" von Leonie Frieda erzählt "The Serpent Queen" die Lebensgeschichte von Katharina von Medici (Samantha Morton, "The Walking Dead"): Nach dem frühen Tod ihres Gatten, König Heinrich II., und dem anschließenden Tod ihres Sohnes, Franz II., der mit der Schotten-Königin Maria Stuart verheiratet war, lenkte sie als offizielle, später als inoffizielle Regentin die Geschicke Frankreichs. Dabei machte sie sich wenig Freunde: Insbesondere der Mord an den Hugenotten in der Bartholomäusnacht 1572 befleckte ihren Namen nachhaltig mit Blut. Lesen Sie hier die Serienkritik.

"Goodnight Mommy", Amazon Prime Video Plötzlich ist nichts mehr, wie es einmal war: Die Zwillingsbrüder Lucas (Nicholas Crovetti) und Elias (Cameron Crovetti) fragen sich im Psychothriller "Goodnight Mommy", ob ihre Mutter (Naomi Watts) wirklich noch ihre Mutter ist. Nach einer Schönheitsoperation ist deren Gesicht nämlich hinter einem – einer Totenmaske nicht unähnlichen – Verband verborgen, und auch sonst bittet die Mutter untypischerweise um absolute Ruhe und keinen Kontakt zur Außenwelt.

Wen wundert es da, dass die Kinder an der Identität der Mutter zweifeln. Ist sie eine andere? Beweise, dass sie es ist, bleibt die mutmaßlich fremde Frau einfach schuldig. Um herauszufinden, ob nicht doch eine Betrügerin den Platz ihrer Mutter eingenommen hat, greifen Lucas und Elias im Film von Regisseur Matt Sobel ("Brand New Cherry Flavor") zu drastischen Maßnahmen. Das Amazon-Original, das am 16. September Premiere feiert, ist ein Remake des österreichischen Horrorfilms "Ich seh, ich seh" (2014).

"End of the Road", Netflix Brenda (Queen Latifah) hat alles verloren: ihren Mann, ihren Job und ihr Zuhause. Auf der Suche nach einem Tapetenwechsel packt die Witwe kurzerhand ihre Sachen, um mit ihren zwei Kinder und ihrem Bruder einen Neuanfang in Houston zu wagen. Doch die Idylle, die auf der Reise quer durch die Wüste New Mexicos zunächst herrscht, findet bereits nach kurzer Zeit ein jähes Ende – denn bei einem Zwischenstopp werden Brenda und ihre Familie Zeugen eines Mordes. Fortan ist ihnen ein eiskalter Killer auf den Fersen, und so wird der Umzug schon bald zur Nebensache ...

Bei "End of the Road" handelt es sich um einen Thriller für die ganze Familie: Der Film der Regisseurin und Emmy-Preisträgerin Milicent Shelton ("30 Rock") macht sich nichts aus Genregrenzen. So dürfen sich Streamingfans auf einen Mix aus rührendem Familiendrama und wilder Road-Trip-Action freuen. Das Netflix-Original, für das neben Queen Latifah unter anderem auch Rapper und Schauspieler Ludacris ("Fast & Furious 9") vor der Kamera stand, ist ab 9. September abrufbar.

"Schalke 04 – Zurück zum Wir", RTL+ Es ist der viertgrößte Fußballverein der Welt: Der FC Schalke 04 hat mit über 160.000 Mitgliedern mehr Vereinsangehörige als der FC Barcelona oder Borussia Dortmund. Der Ruhrpott-Club blickt als siebenfacher Deutscher Meister und fünfmaliger Pokalsieger nicht nur auf eine überaus bewegte Historie, er gilt auch als ein Eckpfeiler des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens im Westen. Und überhaupt: Schalke 04 ist Kult. Daran hat auch der Abstieg in die 2. Bundesliga nichts geändert.

Nun wird den Königsblauen eine eigene TV-Doku-Reihe gewidmet. Der Sechsteiler mit dem Titel "Zurück zum Wir" ist ab 15. September beim Streamingdienst RTL+ zu sehen und verspricht Einblicke weit über den Fußball-Alltag hinaus. "Unser Verein blickt auf eine in vielen Belangen historische Spielzeit zurück", befand der Schalker Vorstandsvorsitzende Bernd Schröder. "Trotz aller Unsicherheiten und Zukunftssorgen hat die Vereinsführung im Frühjahr 2021, als der Abstieg schmerzte und kaum jemand von einem umjubelten Comeback zu träumen wagte, die weitsichtige Entscheidung getroffen, den größten Umbruch in der über 118 Jahre langen Vereinsgeschichte filmisch festhalten zu lassen."

"Gutsy – Geschichten über mutige Menschen", Apple TV+ Sie heißen Jane Goodall, Gloria Steinem oder Amy Schumer: Mutige und einflussreiche Frauen gibt es in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, in der Wissenschaft ebenso wie im Journalismus oder in der Unterhaltungsbranche. Die ehemalige First Lady Hillary Clinton und ihre Tochter Chelsea wollen eben jenen Frauen künftig eine Serien-Bühne geben. Dafür entwickelten sie die Dokumentationsreihe "Gutsy – Geschichten über mutige Menschen", die ab 9. September auf Apple TV+ abrufbar sein wird.

In den acht Episoden treffen die Clintons Frauen, die sie auf eine bestimmte Weise inspirierten, zu einem persönlichen Gespräch. Neben der bereits genannten Verhaltensforscherin Goodall, der Journalistin und Frauenrechtlerin Steinem und der Comedienne Schumer sind unter anderem die Unternehmerin und Reality-Star Kim Kardashian, die Rapperin Megan Thee Stallion sowie die Schauspielerinnen Wanda Sykes, Goldie Hawn und Kate Hudson mit dabei. Sie alle werden von ihrem Werdegang und ihren mutigen Taten in der Vergangenheit sprechen. Nebenbei gewähren die Clintons persönliche Einblicke in ihre Mutter-Tochter-Beziehung und zeigen, wie unterschiedliche Generationen wichtige Themen und Herausforderungen gemeinsam meistern können.