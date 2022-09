TVOG 2022 - "Was ist denn heute hier los?" – Kandidat schockt Rea Garvey

Am Donnerstagabend zitterten nicht nur die Talente bei "The Voice of Germany" und hofften auf einen Buzzer. Auch bei den Coaches ist der Kampf um die besten Stimmen voll entbrannt. Wie um Leonardo aus Salzburg. Der Kandidat hatte zwar seinen "besten Moment des Lebens" mit Rea Garvey, wollte aber nicht in sein Team.

Los ging es direkt mit einem Vierer-Buzzer. Aubrey, die im normalen Leben Pflegerin für Kinder mit Beeinträchtigung ist, wagte sich an Beyonce's "Listen" ran und wurde für ihren Mut belohnt. "Am Anfang wackelig, aber dann habe ich mich in die Stimme verliebt, dann sind meine drei Kollegen aufgewacht und haben auch gebuzzert", so Mark Forster. Stefanie Kloß versuchte, mit Frauenpower Aubrey für ihr Team zu gewinnen. "Ich würde mich freuen, wenn ich so eine starke Frau an meiner Seite hätte", sagte die Silbermond-Frontfrau – und überzeugte die Kandidatin.

Eine große Überraschung gab es für Mark Forster mit dem Kandidaten James. Mit langem weißen Rauschebart, vielen Tattoos und Piercings, präsentierte der 54-Jährige seine Version von "Fever" und ergatterte damit einen Buzzer von Rea Garvey und Mark. "Du hast eine komplett eigenständige Stimmfarbe und du siehst aus wie ich in der 37. Staffel", war Mark Forster begeistert. Doch das war nicht die erste Begegnung zwischen dem Pop-Sänger und dem TVOG-Kandidaten. Vor einigen Jahren gab James mit seiner Band ein Konzert an Mark Fosters Schule. "Ich kann mich genau an das Konzert erinnern", schwelgte Mark in Erinnerungen, obwohl der Alkohol an dem Abend wohl in Strömen floss. Klare Sache, dass sich der gebürtige Amerikaner James für Team Mark entschied.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

"Ich brauche was zu trinken, nach der Entscheidung" Genauso wie Georg-Michael-Fan Leonardo, für den alle bis auf Stefanie Kloß buzzerten. Gemeinsam mit Rea Garvey performte der 27-Jährige dann noch den Song "Careless Whisper". "Ich glaube, das war die beste Erfahrung, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe", war Leonardo ganz hin und weg. Doch dann die Überraschung - der Salzburger entschied sich trotzdem für das Team von Mark Forster. "Ich brauche was zu trinken nach der Entscheidung", konnte es Rea nicht fassen.