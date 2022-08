TVOG 2022: Sendetermine, Jury und Start

Neue Jury, neue Sendetermine, neue Moderatorin und ein ungewöhnlich früher Start: Die Castingshow "The Voice of Germany" geht in ihre zwölfte Staffel. Hier finden Sie alle Infos.

Wann läuft "The Voice of Germany"? Die zwölfte Staffel startet am Donnerstag, 18. August, bei ProSieben. Direkt am Freitag geht es bei SAT.1 weiter. TVOG kehrt damit zur Programmierung vom Start der Sendung zurück, als ebenfalls der Donnerstag und der Freitag von der Musikshow belegt wurden. Zu sehen sind die Folgen auch bei Joyn.

Warum startet TVOG schon im August? Während es in den vergangenen Jahren erst im Herbst los ging, startet die zwölfte Staffel bereits im Sommer. Der Grund: die Fußball-WM in Katar. "Noch bevor im November der Ball durch die Wüste rollt, haben ProSieben und SAT.1 die TVOG-Siegerin oder den -Sieger gekürt", erklärt Senderchef Daniel Rosemann. Die WM beginnt am 20. November in Katar.

Wer sind die Coaches der zwölften Staffel? TVOG-Dauerbrenner Mark Forster ist auch in diesem Jahr wieder dabei. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Stefanie Kloß und Rea Garvey, die beide in der Vergangenheit schon Mal Teil der TVOG-Jury waren. Sein "The Voice"-Debüt feiert Peter Maffay. "Ich habe immer bewundert, wie viele großartige Talente 'The Voice of Germany' als Sprungbrett in eine Laufbahn als Musikerinnen und Musiker wählen", erklärt der Altstar in einem Statement. "Dabei möglicherweise eine Hilfestellung zu geben, zusammen mit meinen Kollegen, finde ich super."

Wer moderiert die neue Staffel? Lena Gercke ist nicht mehr dabei. Sie wird durch Melissa Khalaj ersetzt. Wer in den letzten Jahren "The Voice Kids" geschaut hat, wird Melissa schon kennen. Für alle anderen stellen wir sie hier vor. Ihr Moderationspartner ist Thore Schölermann.

Wer kommt weiter? Wer fliegt raus? In den "Blind Auditions" singen die Talente vor der Jury, ohne dass die Coaches die Performance sehen können. Denn die Juroren sitzten mit dem Rücken zur Bühne. Gefällt ihnen, was sie hören, buzzern sie und ihr Sessel dreht sich. Damit signalisieren sie, dass sie den Kandidaten oder die Kandidatin in ihrem Team haben wollen. Wenn mehrere Coaches sich umdrehen, entscheidet das Talent, in welches Team es geht.

Anschließend müssen sich die Kandidaten über Battles und Sing-offs für die Live-Shows qualifizieren. Dort entscheiden dann die Zuschauer über das Weiterkommen.

Die TVOG-Sendetermine im Überblick: ProSieben und SAT.1 haben noch nicht alle Sendetermine bekanntgegeben. In den vergangenen beiden Jahren umfasste eine Staffel 19 Folgen. Die entsprechenden fehlenden Sendetermine werden nachgereicht.

Folge 1: Donnerstag, 18. August 2022, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 2: Freitag, 19. August 2022, um 20.15 Uhr in SAT.1

Folge 3: Donnerstag, 25. August 2022, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 4: Freitag, 26. August 2022, um 20.15 Uhr in SAT.1

Folge 5: Donnerstag, 1. September 2022, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 6: Freitag, 2. September 2022, um 20.15 Uhr in SAT.1

Folge 7: Donnerstag, 8. September 2022, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 8: Freitag, 9. September 2022, um 20.15 Uhr in SAT.1

Folge 9: Donnerstag, 15. September 2022, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 10: Freitag, 16. September 2022, um 20.15 Uhr in SAT.1