TVOG 2022: Für diesen Kandidaten würde Mark Forster Highheels tragen

Bunt, bunter, Basti aus Berlin - in den vierten Blind Auditions von "The Voice of Germany" ließ Kandidat Basti ein musikalisches Feuerwerk los. Mark Forster wollte dieses Talent unbedingt für sein Team gewinnen und machte ein spezielles Angebot. "Wenn du in mein Team kommst, trage ich auch Highheels". Ob Mark Forster damit überzeugen konnte?

Den Anfang in der Sendung machte Jenny, eine echte Rockröhre. In der letzten Folge hatte es Anja, Jennys Mutter, ihrer Tochter bereits vorgemacht und gehört nun zum Team Mark. Mit ihrer Version des Tina Turner Hits "Nutbush City Limits" konnte die 27-jährige Jenny alle Coaches, bis auf Stefanie Kloß überzeugen. "Ich werde ein bisschen vulgär, du hast die Sau rausgelassen", platzte es begeistert, aus Peter Maffey heraus. Zu einem Duell zwischen Mutter und Tochter sollte es aber nicht kommen, Jennys Wahl fiel auf Altmeister Peter als Coach.

"Ich bin ein Entertainer und eine Rampensau", stellte sich Kandidat Marlon vor. Wie recht er damit hat, wurde den Coaches nach seinem Auftritt klar. Erst beeindruckte Marlon, der von Geburt an blind ist, mit seiner Version von "Kartenhaus", bei der er sich selbst am Klavier begleitete, um dann mit seiner lockeren und selbstbewussten Art ein Zeichen für mehr Präsens von beeinträchtigten Personen und Barrierefreiheit zu setzen oder wie Marlon zusammenfasste "Wir sind auch cool". Zwei Buzzer konnte Marlon ergattern und entschied sich dann für das Team von Mark Forster.

Mit Basti aus Berlin wurde es glamourös auf der TVOG-Bühne. "Ich war schon immer bunter als die Anderen", so der 27-Jährige, der trittfest auf hohen Highheels unterwegs war. "Das war groß, du bist für mich der Inbegriff eines Vierer-Buzzers", hagelte es Komplimente für Bastis Version des Celine Dion Klassikers "All By Myself". Um dieses Talent für sich zu gewinnen, legten sich alle richtig ins Zeug. "Wenn du in mein Team kommst, trage ich auch Highheels", machte Mark Forster Basti sein spezielles Angebot. Das hätten sicherlich viele Zuschauer gerne gesehen, doch Basti verzichtete auf den Anblick und nahm lieber im Team Stefanie Platz.