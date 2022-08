Gewinnen: "Das Piano" auf DVD

Die Geschichte der stummen Ada, eindrucksvoll gespielt von Holly Hunter, begeisterte Publikum und Kritik weltweit und wurde vielfach ausgezeichnet. Nun wurde "Das Piano" in 4K restauriert. prisma verlost drei DVDs.

Zur Handlung

Mitte des 19. Jahrhunderts: Die stumme Ada (Holly Hunter) wird mit ihrer kleinen Tochter am Strand von Neuseeland abgesetzt um eine arrangierte Ehe mit einem ihr völlig fremden Mann (Sam Neill) einzugehen. Ada ist scheu und verschlossen – der wichtigste Gegenstand in ihrem Leben ist ein Piano, das sie aus Europa mitgebracht hat. Doch ihr Gatte Stewart verkauft das Instrument an den Nachbarn Baines (Harvey Keitel). Baines macht Ada daraufhin ein Angebot: Gegen gewisse körperliche Zuwendungen kann sie das Piano Stück für Stück zurückerwerben...