"München Mord – Schwarze Rosen": Kritik zum ZDF-Film

2014 startete im ZDF eine neue Krimireihe aus München, die anders war als fast alles, was man bis dahin im deutschen Fernsehen gesehen hatte. "München Mord" führte drei sehr unterschiedliche "Loser"-Ermittler ein, die man zu einer "Sondereinheit" in den Keller des Reviers abgeschoben hatte. Dort erhielten sie Fälle zu Bearbeitung, auf die kein anderer Kollege Lust hatte. Das Schöne an "München Mord" war und ist: Die Ermittelnden Ludwig Schaller (Alexander Held, er erklärt im Interview, was ihm das Singen bedeutet), Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen) sind keine Komödien-Knallchargen, sondern tief melancholische Figuren, deren von unerfüllten Träumen geprägtes Leben sich in den Fällen widerspiegelt.