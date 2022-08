"Die Cindy aus Marzahn Show": Comeback einer Kunstfigur

Sechs Jahre sind vergangen, seit Ilka Bessin zuletzt längerfristig als Witz-Walküre im Frotteeanzug auftrat. Im SAT.1-Format "Schwarz Rot Pink" wollte Cindy aus Marzahn das Land damals in ein titelgebendes "Pink" einfärben, indem sie quer durch die Republik reiste und ein Feld der Verwüstung hinterließ. Nach nur zwei Staffeln folgte 2016 dann die große Überraschung: Bessin erklärte in einem Interview mit dem "Spiegel", man dürfe eine Rolle "nicht totspielen" – und hängte den Jogginganzug an den Nagel. Auch als die stets in pink gekleidete Komikerin 2021 bei "RTL sagt Danke" dann doch noch einmal auf der Bühne stand, war zunächst lediglich von einem "einmaligen" letzten Auftritt im Rahmen einer Abschiedsshow die Rede.

Und nun? Ist die ruppig charmante Asi-Braut eben doch wieder zurück – und zwar nicht wie angekündigt nur einmal, sondern mit vier Folgen der neuen "Cindy aus Marzahn Show". An vier aufeinanderfolgenden Freitagabenden begrüßt Cindy also "im großen Hollywood-Stil" prominente Gäste wie Mario Barth, Bülent Ceylan, Abdelkarim, Sascha Grammel, Paul Panzer und Lisa Feller. Man darf wohl getrost damit rechnen, dass es dabei wieder derbe, direkt und vor allem tabulos zugeht. Also so, wie das Publikum die Lady in Pink schon immer am liebsten hatte.