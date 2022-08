"Love is King": So läuft die neue Joyn-Show mit Olivia Jones

Die vielleicht altmodischste Datingshow Deutschlands: Bei "Love is King" verwandeln sich die Kandidaten in Prinzen und Prinzessinnen – und wollen so ihre große Liebe finden.

Dass Olivia Jones eine TV-Show definitiv bunter machen kann, hat sie in den letzten Jahren mehrmals bewiesen. Spätestens seit ihrer Teilnahme bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" im Jahr 2013 ist Olivia Jones ein TV-Star. Zuletzt war Jones als Moderatorin bei "Das große Promi-Büßen" auf ProSieben zu sehen. Nun steht Deutschlands bekannteste Dragqueen mit einer neuen Sendung in den Startlöchern: Die Datingshow "Love is King" ist ab Donnerstag, 8. September, auf Joyn zu sehen.

Auf Smartphones und ihren gewohnten Lebensstil müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Fernsehformat allerdings verzichten. Stattdessen erwartet sie eine romantische Zeitreise mit viel royalischem Ambiente. Für die Datingshow ziehen die Kandidaten in ein bayerisches Schloss und versuchen dort ihren Traumprinzen oder Traumprinzessin zu finden. "Für 'Love is King' ziehe ich aus meinem kleinen Kiez-Reich in ein richtiges Schloss und schaffe dort eine Welt zum Verlieben für ganz normale Männer und Frauen, die ich mit meinem Hofstaat in Prinzessinnen und Prinzen verwandle", erklärt die Gastgeberin. Optisch gibt's ein totales Makeover und dazu Benimm-Coachings, Poesie-Workshops und Tanz-Trainings."

Auf dem historisch anmutenden Programm stehen Ballabende, pompöse Gewänder, Lektionen in Umgangsformen und Kommunikationsmöglichkeiten – alles wie in früheren Zeiten. Warum das Ganze? Und warum ausgerechnet so? "Wir wollen jungen Menschen das Verlieben in einer geschützten Atmosphäre, abseits vom irren Alltag, einfacher machen, indem wir es noch mal auf die gute alte Art versuchen. Statt halbnackt und ungezogen im Pool zu fummeln, heißt es bei 'Love is King': anständig angezogen um den Schlossteich bummeln", schildert die Dragqueen.

Olivia Jones zwischen Amor und Anstandsdame Welche Aufgabe Olivia Jones dabei hat? Als offiziell ernannte "Queen of Love" finden royale Annäherungsversuche nur unter ihrer Aufsicht und mit ihrer Erlaubnis statt. "Als Queen sehe ich meine Aufgabe in einer Mischung aus Amor und Anstandsdame. Und für die teilnehmenden Singles ist 'Love Is King' eine große Aufgabe." Die Dreharbeiten haben der ehemaligen "Deutschland sucht den Superstar"-Moderatorin viel Freude bereitet: "Es macht so viel Spaß, zu sehen, wie sich einige nur langsam mit den Benimmregeln anfreunden und begreifen können, wie ernst es uns damit ist."

In der Datingshow werden zunächst sechs Single-Damen in Prinzessinnen verwandelt. Mit dabei sind Grundschullehrerin Karima, Vertriebsmitarbeiterin Giulia und Jura-Studentin Janine. "Ich bin schon eine kleine Prinzessin, und ich bin sehr gespannt darauf, was für Männer da sein werden", freut sich letztere. Auch Hotelfachfrau Louisa und Friseurin Rebecca sind auf das royale Dating-Abenteuer gespannt. "Wenn mir einer richtig gut gefällt, dann gleich küssen, heiraten, einpacken, mitnehmen und nie wieder rausgeben", nimmt sich Tänzerin Nora vor, die ebenfalls als Prinzessin dabei ist. Welche Prinzen auf die Damen warten, wird sich in der ersten Folge zeigen.

"Love is King" startet am Donnerstag, 8. September, auf Joyn, weitere Folgen sind immer donnerstags auf Joyn+ abrufbar. Danach wird die royale Kennlernshow voraussichtlich auch auf ProSieben ausgestrahlt.