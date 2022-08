TVOG: Warum Rea Garvey einen Kandidaten um Entschuldigung bittet

In der zweiten Blind-Audition-Folge sorgte die Ukrainerin Yasya Levchenko für besondere Momente im TVOG-Studio. Nun ist es der erst 19-jährige Tammo Förster, der vor allem durch seine Song-Auswahl beeindruckt – und Jury-Mitglied Rea Garvey zum Nachdenken bringt.

Der Teenager aus Duderstadt ist eines der Talente, die in der dritten Folge der aktuellen "The Voice of Germany" vor die Coaches treten. Und er hat sich für seinen Auftritt in der Castingshow einen besonderen Song ausgesucht. Er interpretiert den Klassiker "Imagine" von John Lennon neu – bekanntlich ein Appell für Frieden und Völkerverständigung. "So ein Song hilft in schwierigen Zeiten eigentlich immer. Ich finde den Song einfach genial, der Text und wie es John Lennon performt hat", erklärt Tammo.

Vor allem bei Coach Rea Garvey trifft Tammo mit seinem Auftritt einen Nerv. Der Musiker zeigt sich bewegt und demütig. "Ich habe das Gefühl als eine ältere Generation als deine, eine Pflicht [zu haben], mich immer zu entschuldigen für den ganzen Scheiß, den wir gebaut haben. Es ist so wichtig, dass dieses Lied weiterhin gesungen wird. Weil Hoffnung ist das einzige Ding, das wir nie aufgeben dürfen."

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Peter Maffay, der in diesem Jahr zum ersten Mal in der TVOG-Jury sitzt, ist ebenfalls beeindruckt. "Ich finde wahnsinnig bemerkenswert, dass du in deine Absicht zu unterhalten auch einen Aspekt reinbringst, nämlich die Haltung. Du bekennst dich ja dazu, dass du in einem Lied einen politischen oder gesellschaftlichen Inhalt transportierst, weil er im Augenblick wirklich angebracht ist", so der erfahrene Rocker.