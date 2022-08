Michael Kessler: der Verwandlungskünstler im prisma-Podcast

Kaum ein Schauspieler ist so wandelbar wie Michael Kessler. In einer neuen Folge unseres Promi-Podcasts "Hallo!" spricht er über seine REportage-Reihe "Ziemlich beste Nachbarn", besondere Begegnungen mit seinen Promi-Gästen in "Kessler ist .." und natürlich "Manta, Manta 2".

Über unsere Nachbarn in Europa gibt es viele Vorurteile. In drei neuen ZDFzeit-Dokus setzt sich Michael Kessler damit auseinander und fragt vor Ort nach, was es an Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Ländern gibt.

Alle Holländer essen dauernd Käse und fahren immer mit dem Wohnwagen in den Urlaub. Franzosen gibt es nur mit Baskenmütze und Baguette unter dem Arm. Und ein echter Schweizer kann jodeln und Alphorn spielen. Stimmt alles nicht? Genau. Aber solche Vorurteile über unsere europäischen Nachbarn halten sich hartnäckig. Und was denken die anderen eigentlich über die Deutschen? Gelten wir als fleißig und strukturiert oder doch eher als muffige Zeitgenossen? Sind wir am Ende "Ziemlich beste Nachbarn"?

Mit diesen und vielen weiteren Fragen im Gepäck hat sich Schauspieler und Comedian Michael Kessler auf den Weg nach Frankreich, in die Niederlande und in die Schweiz gemacht. Vor Ort hat er spannende Gesprächspartner gefunden, mit denen er herausarbeitet, woher die Klischees kommen und in welchen vielleicht ein Fünkchen Wahrheit steckt. Sogar der niederländische König Willem-Alexander war zu einem Interview bereit.

Michael Kessler ist ein wahrer Verwandlungskünstler und in den verschiedenstens Genres zu Hause. Einem breiten Publikum bekannt wurde er unter anderem durch den Kinofilm "Manta, Manta" und die Mediensatire "!Switch" sowie ihre Nachfolger. Im prisma-Promi-Podcast "Hallo!" spricht er mit prisma-Chefredakteur Stephan Braun über seine Erlebnisse bei "Ziemlich beste Nachbarn", das Schlüpfen in die Rollen anderer und über die Dreharbeiten zu "Manta, Manta 2".

Jetzt reinhören – überall, wo es Podcasts gibt oder direkt hier im Player:

Sie wollen das Podcas-Gespräch nicht nur hören, sondern auch sehen? Dann schauen Sie doch mal auf unserem YouTube-Kanal "prisma TV" vorbei.