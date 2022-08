The Rolling Stones – Crossfire Hurricane: Doku um BR

Die Rolling Stone als Gegenentwurf zu den vermeintlich braven Beatles. Der BR zeigt den Film, den Brett Morgen 2012 zum 50. Geburtstag der Stones drehte, nun erneut im TV.

The Rolling Stones – Crossfire Hurricane Dokumentarfilm • 24.08.2022 • 23:35 Uhr

"The Rolling Stones – Crossfire Hurricane" vom hochgelobten Dokumentarfilmer Brett Morgen ("Cobain – Montage of Heck") fasste 2012 die Geschichte der vielleicht wichtigsten noch existierenden Band der Rock'n'Roll-Gründerjahre zusammen. Der Film, an dem die Rolling Stones intensiv mitarbeiteten, stilisiert die Briten um das geniale Songwriter-Duo Jagger/Richards einmal mehr als "bösen Gegenentwurf" zur helleren Welt der Beatles. Wir ahnten es längst: Scheinbar hat das Böse die Zeit besser überdauert. Der Film, der seine Weltpremiere auf dem London Filmfestival 2012 hatte, überzeugt über 110 Minuten mit Bildern in Spielfilmqualität und einen atemberaubenden Schnitt.

"I was born in a crossfire hurricane", lautet die erste Zeile des Rolling-Stones-Songs "Jumpin' Jack Flash" aus dem Jahr 1968. "Ich wurde in einem Wirbelsturm aus Kreuzfeuern geboren. Und heulte meine Mutter im Regen an. Ich wuchs bei einer zahnlosen, bärtigen Schabracke auf, und wurde mit einem Riemen auf meinem Rücken erzogen – aber jetzt ist es in Ordnung, jetzt bin ich Jumpin' Jack Flash." Die vieldiskutierten Zeilen – geht es um Jagger, der als Kleinkind in London die Luftangriffe der Deutschen erlebte oder wurde er gar von seiner Mutter geschlagen? – geben dem Dokumentarfilm seinen Titel.

Eine besondere Leistung von Filmemacher Brett Morgen besteht darin, dass er in seinem Film zeigt, was es bedeutete "ein Stone" zu sein, indem er die Bandmitglieder – auch die ehemaligen – zu Wort kommen lässt. "Als unsichtbarer Chor hinter der Bühne, der das zu sehende Archivmaterial kommentiert", wie Kritiker Michael Hann in "The Guardian" 2012 schrieb. Ob die Geschichte der Stones auch nach dem Tod ihres Schlagzeugers Charlie Watts am 24. August 2021 weitergeht, ist mittlerweile geklärt. Auf der neuen Tournee 2022 übernimmt Steve Jordan. Auch in Deutschland machten die betagten Herren in diesem Sommer dreimal Halt und spielten Konzerte in München, Gelsenkirchen und zum Abschluss am 3. August in Berlin.

