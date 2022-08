"Mütter machen Karriere": Wie Frauen mit Kindern es an die Spitze schaffen

"Ich werde eine Working Mom", das sei für sie immer klar gewesen, sagt eine der Dutzend Frauen, die im Film "Mütter machen Karriere – Mit Kindern an die Spitze" von Simone Schillinger (SWR) frontal in die Kamera sprechen. Sie wollten und werden in ihrem Leben keine Abstriche machen. Sie sind Geschäftsführerinnen, Abteilungsleiterinnen, Gründerinnen – jedenfalls alle in führenden Positionen. Das wiederum macht es ihnen nicht leicht, wenn sie in einer (Noch-)Männerwelt in Mutterschaftsurlaub gehen oder ein Kind bekommen wollen. Noch immer kann ihnen da ein verständnisloses "Die Stelle wird nachbesetzt!" entgegendröhnen und es erfordert viel Kraft, für vorübergehenden externen Ersatz zu sorgen. Aber wer 150 Mitarbeiter und zwei bis fünf Kinder versorgen kann, der schafft so was.