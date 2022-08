"House of the Dragon"-Schauspielerin Milly Alcock: Woher kennt man sie?

Ist sie die neue Emilia Clarke? Milly Alcock ist in "House of the Dragon" als Rhaenyra Targarye zu sehen – und für viele das Highlight des GoT-Prequel.

Die erste Folge des "Game of Thrones"-Prequels ist gerade gestartet - und schon hat "House of the Dragon" seinen Star gefunden: Milly Alcock (22). Fans vergleichen die Darstellerin schon mit Emilia Clarke (35). Kein Wunder: Die junge Australierin verkörpert Prinzessin Rhaenyra Targaryen, eine Vorfahrin der von Clarke in "Game of Thrones" gespielten Drachenkönigin Daenerys.

Zur Welt kam Milly Alcott am 11. April 2000 als Amelia May Alcott in Sydney. Ihre erste Rolle hatte sie mit 14 Jahren in einer Folge der australischen Serie "Wonderland". In den Credits wird sie als "Teenage Girl" geführt. Ein Indikator dafür, wie klein ihr Part war. In den Jahren darauf folgten weitere Serien in Down Under. Ihre Rollen wurden darin allmählich größer. 2018 gewann sie für ihre bisherige Karriere den Rising Star Award der Casting Guild of Australia.

2020 war sie erstmals für den AACTA Award nominiert, den renommiertesten australischen Preis für Film und Fernsehen. Ins Rennen ging sie als "Comedy Performer" für ihre Hauptrolle in der Serie "Upright". Dort spielt sie eine junge Ausreißerin, die sich mit einem älteren Musiker durchs Outback schlägt. Ihr Kollege Tim Minchin (46) schnappte ihr den AACTA Award weg.

Bereit für das Scheinwerferlicht? Ganz unerfahren ist Milly Alcott trotz ihres jungen Alters also noch nicht. Dennoch bedeutet "House of the Dragon" einen gewaltigen Sprung ins Rampenlicht für die Schauspielerin. Über ihr Privatleben ist bisher nicht viel bekannt, obwohl sie über Instagram Einblicke in ihr "kleines Leben" (so die Caption) gibt. Ob sie für ihr neues Leben bereit ist, weiß sie selbst noch nicht. "Ich befinde mich noch in der Verarbeitungsphase und werde wahrscheinlich eines Tages total geschockt sein, weil ich noch nicht bereit dazu bin, so im Scheinwerferlicht zu stehen," sagte sie "t-online".

Und wie geht es jetzt weiter für Milly Alcott? Im Frühjahr drehte sie eine zweite Staffel von "Upright" ab. Ansonsten hat sie bis auf einen Kurzfilm nichts weiter in der Pipeline. Zumindest, wenn man der Onlinedatenbank imdb.com glauben darf. Wie lange wir sie noch in "House of the Dragon" sehen werden, ist ungewiss. Schließlich verkörpert sie nur die junge Version der Drachenreiterin Rhaenyra. Im Lauf der Serie übernimmt Emma D'Arcy (30) den Part.