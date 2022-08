Leichtathletik-EM 2022 heute im TV: Sendetermine, Zeitplan, Kommentatoren

Auftritt mitten ins Herz

Ukrainische Kandidatin sorgt für Tränenausbruch bei TVOG

Es gab bisher nur wenige Momente in der Castingshow "The Voice of Germany", in denen sich die Coaches Rea Garvey und Mark Forster sprachlos zeigten, doch am Freitagabend, in der zweiten Folge der zwölften Staffel war es so weit. Grund dafür war die bewegende Geschichte von Yasya Levchenko, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland fliehen musste.

