Kiss – Die heißeste Band der Welt: Doku bei ARTE

Der Dokumentarfilm über die Rocker mit der auffälligen Gesichtsbemalung wird erstmals im deutschen Fernsehen ausgestrahlt – mit seltenen Privataufnahmen und sehr persönlichen Interviews mit Paul Stanley und Gene Simmons.

Kiss – Die heißeste Band der Welt Dokumentarfilm • 19.08.2022 • 22:05 Uhr

Vielleicht liegt es daran, dass Paul Stanley und Gene Simmons lange Außenseiter waren und im schillernden New York der 60er-Jahre als jüdische Einwandererkinder oft ausgegrenzt blieben. Umso stärker scheint bei ihrer Band der Vorsatz zu sein, nichts dem Zufall zu überlassen und die eigene Geschichtsschreibung proaktiv mitzuprägen. Der zweiteilige Dokumentarfilm "Kiss – Die heißeste Band der Welt", den ARTE in Erstausstrahlung zeigt, erzählt von einem beispiellosen Erfolgskurs einer Band und von ihrem Willen, so gut wie alle Details des Rockstar-Lebens selbst zu kontrollieren. Neben Interviews mit Stanley und Simmons stehen viele seltene Privataufnahmen, Studio-Besuche, Mitschnitte von Live-Aufzeichnungen, aber auch Gespräche mit Weggefährten im Fokus des Beitrags.

So kommen im Film unter anderem Tom Morello (Rage Against the Machine) und Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters) zu Wort. Sie verneigen sich vor dem noch immer skurrilsten Quartett der Musikgeschichte: Musiker, die sich als Comic-Helden inszenierte – vier geschminkte Rocker auf Plateauschuhen. Kiss waren nie und sind auch heute keine normale Band. Aber sie sind in mancherlei Hinsicht Vorbild für so viele andere. Von ihrem Selbstvermarktungsgeschick kann man in der Tat nur lernen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Kurios ist auch die neuere Band-Historie: Immerhin befinden sich Kiss schon seit 2019 auf ihrer mehrjährigen "End Of The Road"-Abschiedstournee. Vonseiten der Band-Köpfe kam zuletzt auch mal die vermutlich nicht ganz ernst gemeinte, aber durchaus praktikable Idee auf, in Zukunft einfach vertraglich verpflichtete Auftragsmusiker in die weltberühmten Verkleidungen zu stecken, um sie bis ans Ende aller Tage stellvertretend auftreten zu lassen. Dann könnten sich Paul Stanley und Gene Simmons endlich mal lockermachen.

Der zweite Teil von "Kiss – Die heißeste Band der Welt" wird um 23.20 Uhr bei ARTE ausgestrahlt.

Kiss – Die heißeste Band der Welt – Fr. 19.08. – ARTE: 21.55 Uhr