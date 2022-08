"The Voice of Germany"-Jury: Das waren die Coaches der Show

Die Castingshow "The Voice of Germany" geht 2022 bereits in ihre zwölfte Staffel. Wer saß schon alles in der Jury? Und wer hält den Rekord der meisten Teilnahmen?

"The Voice of Germany" geht ab dem 18. August in die nächste Runde. Die zwölfte Staffel der Musikshow läuft donnerstags auf ProSieben und freitags in Sat.1 sowie auf Joyn (jeweils 20:15 Uhr). Einer der vier Coaches ist in diesem Jahr einmal mehr Rea Garvey (49). Der irische Sänger und Gitarrist saß auch schon in der allerersten Staffel der Musikshow und schafft es bis heute auf insgesamt sieben Staffeln. Zwei Kandidaten konnte er als Coach bereits zum Sieg verhelfen. Mit Samu Haber (46) bildete er in der zehnten Staffel sogar ein Coach-Duo.

Mit Garvey treten zwei weitere vertraute Gesichter wieder als Coaches an: Stefanie Kloß (37) und Mark Forster (39). Kloß war in insgesamt vier Staffeln zu sehen. In der vierten Staffel bildete die Silbermond-Sängerin mit Yvonne Catterfeld (42) ein Coach-Team, nachdem diese schon in Staffel sechs, sieben und acht dabei war. Forster ist seit der siebten Staffel im Jahr 2017 dabei. In den ganzen Jahren hat es allerdings kein Kandidat aus seinem Team zum Sieg geschafft. Für Peter Maffay (72) hingegen ist alles neu. Es ist für ihn der erste Auftritt in der Show.

Das war die erste Jury "The Voice" startete 2011 mit Nena (62), The BossHoss, Xavier Naidoo (50) und Rea Garvey als Coaches. Die "99 Luftballons"-Sängerin und das Duo bestehend aus Alec Völkel (50) und Sascha Vollmer (50) blieben noch ganze drei weitere Staffeln. Auch das Duo Michi Beck (54) und Smudo (54) war von der vierten bis zur achten Staffel dabei. Während ihrer Zeit haben gleich zwei Kandidaten aus ihrem Team gewonnen.

Andreas Bourani (38) war zwei Staffeln Teil der "The Voice of Germany"-Familie und hat ebenfalls einem Kandidaten zum Sieg verholfen. Einen Gewinner hervorgebracht hat auch das Team von Max Herre (49), obwohl der Rapper lediglich an einer Staffel teilgenommen hat. Den gleichen Erfolg hat Michael Patrick Kelly (44) vorzuweisen: In seiner ersten und vorerst letzten Staffel konnte ein Kandidat aus seinem Team überzeugen. Ein Jahr später gewann eine Teilnehmerin aus der Gruppe von Alice Merton (28), die man auch nur in einer Staffel sah. In der gleichen Staffel war Sido (41) als Coach dabei.

Peter Maffay lernte erst Geige: fünf Fakten über den TVOG-Juror Nico Santos (29) war 2019 als Comeback-Stage-Coach abseits der großen Bühne zu sehen. Als Online-Coach kann ein Experte sein eigenes Team zusammenzustellen. Kandidaten, die in der Show ausgeschieden sind, erhalten so eine zweite Chance auf den Sieg. 2020 und 2021 war er dann als regulärer Coach dabei. Dort konkurrierte der Sänger mit den Teams von Sarah Connor (42) und Johannes Oerding (40). Derweil lösten ihn erst Michael Schulte (32) und später Elif (29) als Comeback-Stage-Coaches in Staffel 10 und 11 ab.