"Das fliegende Klassenzimmer": Dreharbeiten für Kinofilm haben begonnen

Neuauflage von "Das fliegende Klassenzimmer": Die Kästner-Verfilmung soll 2023 in die Kinos kommen - mit einer Star-Besetzung.

Der zeitlose Jugendbuch-Klassiker "Das fliegende Klassenzimmer" von Erich Kästner erhält eine Neuadaption. Zum mittlerweile vierten Mal wird die Geschichte um Internatsschüler und deren Rivalitäten aufgegriffen - prominent besetzt mit (neben anderen) Tom Schilling (40), Hannah Herzsprung (40) und der im Jahr 2006 geborenen Jungdarstellerin Leni Deschner ("Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt"). Die Dreharbeiten zum neuen Film laufen seit Ende Juli in Berlin und werden bis Mitte September in Südtirol fortgesetzt, wie die produzierende UFA Fiction bekannt gegeben hat .

Die berühmte Geschichte erhält ein zeitgemäßes Update. Die begabte 13-jährige Martina (Deschner) bekommt die Chance auf ein Stipendium. Aus ihrer Heimatstadt Berlin zieht sie um ins Johann-Sigismund-Gymnasium in den Alpen. Doch vor Ort wird Martina klar, dass zwischen den zugezogenen Stadtkindern und den Einheimischen starke Rivalitäten vorherrschen - und das seit Generationen. Die sogenannten "Externen" werden drangsaliert und wehren sich entsprechend, woran weder der gutmütige Internatsleiter Justus Bökh (Schilling) noch die strenge Schuldirektorin Kreuzkamm (Herzsprung) etwas ändern können. Um ihr Stipendium nicht zu verlieren, will sich Martina eigentlich aus all dem heraushalten, doch steht sie auch zu ihren Freundinnen.