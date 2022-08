Ezra Miller wegen psychischer Probleme in Behandlung

Negativschlagzeilen und Skandale: Schauspieler Ezra Miller war zuletzt aus den falschen Gründen immer wieder Thema. Nun hat er eingeräumt, an gravierenden psychischen Problemen zu leiden.

Diverse Verhaftungen und Negativschlagzeilen am laufenden Band: In den vergangenen Monaten hinterließ Ezra Miller in der Öffentlichkeit kein gutes Bild von sich. Nun hat sich der Schauspiel-Star ("The Flash", "Phantastische Tierwesen") zu Wort gemeldet und eine Erklärung für sein Verhalten geliefert: Er befinde sich wegen "komplexer psychischer Probleme" in Behandlung, so Miller gegenüber dem US-Branchenblatt "Variety". Außerdem entschuldigte sich Miller für das Verhalten, welches ihm eine Reihe von Anschuldigungen und rechtlichen Problemen eingebracht hatte.

"Nachdem ich kürzlich eine intensive Krise durchgemacht habe, weiß ich jetzt, dass ich unter komplexen psychischen Problemen leide", heißt es in einer Erklärung Millers. Der Star aus "Justice League" wolle sich "bei allen entschuldigen, die ich mit meinem Verhalten in der Vergangenheit beunruhigt und verärgert habe". Außerdem versicherte Miller: "Ich verpflichte mich, die nötige Arbeit zu leisten, um in eine gesunde, sichere und produktive Phase meines Lebens zurückzukehren."

Erst Anfang August war Ezra Miller einmal mehr mit dem Gesetz in Konflikt geraten. In Vermont entwendete Miller mehrere Flaschen Alkohol aus einem Haus, eine Anklage wegen schweren Einbruchs folgte. Auch im Frühjahr hatte Miller mehrfach mit der Polizei zu tun. Auf Hawaii wurde der 29-jährige Schauspiel-Star zweimal festgenommen, einmal wegen ordnungswidrigen Verhaltens und einmal wegen Belästigung. 2020 waren zudem Missbrauchsvorwürfe gegen Miller laut geworden. In einem Video war damals zu sehen, wie Miller eine Frau außerhalb einer Bar in Island würgte.

Die Negativschlagzeilen könnten die Karriere von Ezra Miller, die zuletzt an Fahrt gewonnen hatte, empfindlich ausbremsen. Zwar wird Miller 2023 im Comic-Spektakel "The Flash" in der Hauptrolle zu sehen sein – sofern sich Warner nicht gegen eine Veröffentlichung entscheidet -, weitere Rollen im DC-Kosmos liegen aktuell hingegen auf Eis. Ebenfalls unsicher ist, ob die "Phantastische Tierwesen"-Filmreihe fortgesetzt wird. Das ist allerdings nicht allein den Eskapaden Millers zuzuschreiben, sondern auch dem zuletzt mäßigen Abschneiden an den Kinokassen.