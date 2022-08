"Tatort"-Schauspieler Klaus Barner gestorben

Trauer um Klaus Barner (1933-2022): Der deutsche Schauspieler und Hörspielsprecher ist am 26. Juli im Alter von 89 Jahren gestorben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Familienkreis. Laut seiner Tochter sei er in der Nähe von Tübingen "nach kurzer schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen". Barner machte sich durch Rollen in TV-Filmen und -Serien einen Namen.

Seine Karriere begann der Schauspieler am Theater. 1955 gab er sein Spielfilmdebüt in "Reifende Jugend". Es folgten Rollen in Filmen wie "Das Messer" (1971), "Griseldis" (1974) oder "Die Vorstadtkrokodile" (1977). In letzterem mimte er den Vater von Martin Semmelrogges (66) Rolle Egon Steffenhagen. Barner war zudem in mehreren "Tatort"-Ausgaben zu sehen und spielte in den Serien "Der Trotzkopf", "Diese Drombuschs", "Aus heiterem Himmel" und "Ein Fall für zwei" mit.