The Voice of Germany: Heute startet die neue Staffel

Premiere für eine Legende: Peter Maffay nimmt zum ersten Mal seinen Platz in der Jury einer Castingshow ein. Ungewöhnlich früh startet die zwölfte "The Voice of Germany"-Staffel.

The Voice of Germany Unterhaltung • 18.08.2022 • 20:15 Uhr

Dass es bei "The Voice of Germany" in diesem Jahr so früh losgeht wie nie zuvor, hat einen besonderen Grund: Bereits Mitte August startet die neue Staffel der ProSieben-Castingshow – damit der Sieger oder die Siegerin schon feststeht, "noch bevor im November der Ball durch die Wüste rollt", wie der Sender mit Blick auf die winterliche Fußballweltmeisterschaft ankündigt. Trotz des enormen Erfolgs der letzten Staffeln will man sich mit König Fußball lieber nicht messen. Dabei fährt das Format in Staffel zwölf ein ganz besonderes Promi-Schwergewicht auf: Erstmals nimmt Musiklegende Peter Maffay als Coach auf dem roten Sessel Platz, um nach talentierten Gesangstalenten Ausschau zu halten.

An seiner Seite konkurrieren auf der Suche nach der Stimme von morgen bereits bekannte TVOG-Gesichter: Ohnehin gesetzt scheint wie gewohnt Mark Forster; darüber hinaus dürfen sich die Fans mit Stefanie Kloß und Rea Garvey auf zwei Rückkehrer freuen, die zuletzt in den Zweierteams zur Jubiläumsstaffel vor zwei Jahren am Start waren. Insgesamt vereinen die diesjährigen Coaches laut ProSieben "mehr als 100 Jahre Erfolg im Musikbusiness" – wovon der Löwenanteil auf den 72-jährigen Maffay fallen dürfte. Insgesamt 28 Studioalben (zuletzt "So weit" von 2021) und zahlreiche Auszeichnungen wie in diesem Jahr der Frankfurter Musikpreis sprechen eine deutliche Sprache.

