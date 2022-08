"Highlander" zurück im Kino – Tickets zu gewinnen

Die Filmreihe "Best of Cinema" holt Klassiker für einen Tag zurück auf die große Leinwand. Am 6. September gibt's im Kino ein Wiedersehen mit "Highlander". prisma verlost 2x2 Tickets.

Zur Handlung: Der Highlander Connor MacLeod ist unsterblich. Als er 1536 eine eigentlich tödliche Wunde überlebt, wird er aus seinem Dorf vertrieben. Ein anderer Unsterblicher, der Spanier Ramirez, unterweist ihn im Schwerterkampf und klärt ihn auf: Wenn ein Unsterblicher einen anderen Unsterblichen enthauptet, geht dessen ganze Kraft und sein Wissen auf ihn über. Der letzte Überlebende erhält die Macht, die gesamte Welt zu beherrschen. Diese Macht darf nicht in falsche Hände geraten. Bei einem Treffen im heutigen New York treten die letzten Überlebenden zum Endkampf gegeneinander an. Der Highlander trifft auf den stärksten der Unsterblichen: den mörderischen Barbaren Kurgan. Denn am Ende kann es nur einen geben...

Die Reihe "Best of Cinema" bringt am ersten Dienstag jedes Monats Klassiker der Filmgeschichte wieder ins Kino. Über 300 Kinos in Deutschland haben sich für die Aktion mit Studiocanal zusammengetan. Ob die Filmreihe auch in einem Kino in Ihrer Nähe zu sehen ist, erfahren Sie auf der offiziellen Webseite von "Best of Cinema".