The Voice of Germany 2022: Ukrainische Kandidatin sorgt für Tränen und Sprachlosigkeit

Es gab bisher nur wenige Momente in der Castingshow "The Voice of Germany", in denen sich die Coaches Rea Garvey und Mark Forster sprachlos zeigten, doch am Freitagabend, in der zweiten Folge der zwölften Staffel war es so weit. Grund dafür war die bewegende Geschichte von Yasya Levchenko, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland fliehen musste. Doch auch die Kandidatinnen Susan und Leonie hinterließen einen bleibenden Eindruck und lösten ein Coach-Duell zwischen Stefanie Kloß und Peter Maffay aus.

Mit viel Power in der Stimme konnte Hanna aus Neustadt alle Coaches bis auf Rea Garvey überzeugen, für sie zu buzzern. Beruflich geht es im normalen Leben der 29-Jährigen deutlich ruhiger zu. Doch Hannas Alltagsgeschäft mussten die Coaches erstmal erraten. "Bestatterin", kam die Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß schließlich auf die Lösung. Passend wählte Hanna den Song "My Immortality", zu Deutsch "meine Unsterblichkeit" aus. "Dein Beruf ist auf jeden Fall sicher", bemerkte Rea Garvey, "todsicher", setzte Hanna nach.

Ein kleines Duell tat sich zwischen Stefanie Kloß und Tabaluga-Erfinder Peter Maffay auf. Beide Coaches buzzerten für die Kandidatinnen Leonie und Susan. Da stellte sich die Frage bei den Talenten "Bautzen oder Tabaluga-Land?". Susan überzeugte mit ihrer Version von "You are so beautiful", ein Lied, das die 42-Jährige oft für ihre beiden kranken Söhne gesungen hat. Besonders gefühlvoll präsentierte Leonie den Grönemeyer-Hit "Flugzeuge in meinem Bauch". In beiden Fällen hatte Stefanie Kloß das Nachsehen und Altmeister Peter konnte sein Team erfolgreich erweitern.

Große Emotionen und viele Tränen bei TVOG Für einen besonderen Auftritt sorgte die 18-jährige Yasya, die mit ihrer Mutter, dem kleinen Bruder und ihrem Hund aus Kiew flüchten musste. Der Vater ist in der Ukraine zurückgeblieben. "Er wollte bleiben, um unser Land zu verteidigen", so das junge Talent. Yasya wollte die Chance bei TVOG nutzen, um ihr Land und ihre Kultur zu präsentieren und am Leben zu erhalten. Mit einer verletzten, aber auch kraftvollen Stimme sang Yasya das ukrainische Lied "Hore Dolom" und konnte einen Buzzer von Mark Forster und Rea Garvey einfahren.