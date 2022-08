"Mel Gibson: Vergöttert und verteufelt" – ARTE-Porträt

"Wer ist schon gesund?" antwortet er in einem der im Film "Mel Gibson: Vergöttert und verteufelt" eingespielten Interviews auf die skeptische Frage nach Exzessen und Alkohol. "Gesundheit bedeutet, dass du den Wahnsinn in dir in Schach halten kannst." Es klingt wie eine Interpretation der eigenen Rollen auf der Leinwand in Action-Filmen wie "Mad Max" oder "Lethal Weapon", wo Mel Gibson als einsamer Polizist loszieht, um Frau und Kind zu rächen oder als todessehnsüchtiger Vietnamveteran die Drogenmafia bekämpft.