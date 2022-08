Grill den Henssler 2022: Oliver Pochers Koks-Witz endet mit Sanitäter-Einsatz

Eigentlich soll er das Dessert, Birne und Gorgonzola auf einem Dachziegel gebacken, zuzubereiten. Doch Pocher kann mal wieder nicht anders als maßlos zu übertreiben. Bei einer kleinen Showeinlage des Comedians zieht er sich Backpulver wie Koks durch die Nase. "Der alte Gag funktioniert immer!", sagt Pocher, da er denselben Witz bereits in einer vorherigen Folge von "Grill den Henssler" gebracht hat. Blöd nur, dass es sich damals bloß um Mehl handelte und nicht um Backpulver. Dass die Idee eher so semi gut ist, muss der Comedian dann schnell selbst feststellen. "Das gärt auch noch nach!", wirft auch Henssler ein. Hustend, schniefend und mit hochrotem Kopf versucht Pocher erst weiter zu kochen - und das die ganze Zeit auch noch oberkörperfrei! Doch dann müssen sogar die Sanitäter eingreifen und das Duell wird unterbrochen.

Henssler lüftet Geheimnis über seine Kindheit

Bei der Bewertung für die von Patrick Esume zubereiteten Vorspeise, ist die Jury nicht ganz so gnädig. Es gibt Lachs in der Ananas mit Coleslaw und Maiskolben. Dabei erzählt der "Coach", bekannt aus den NFL-Übertragungen bei ProSieben, wie er früher als Kindermodel in diversen Ottokatalogen mit seinem "knackigen Hintern" Jeans präsentierte. Auf die Frage, ob das auch was für Steffen Henssler gewesen wäre, verrät dieser, dass er als Kind total schüchtern war. Kaum zu glauben, findet auch Laura Wontorra. Die Rampensau, die er heute ist, wurde er wohl erst mit der Zeit im Fernsehen. Die hat dem Profikoch einiges gelehrt. Vielleicht auch mit ein Grund, weshalb er mit seinem Gericht 25 punkt einheimst. Der Coach erhält nur 20 Punkte.