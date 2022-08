"Das Haus am Meer": Darum geht es in Julia Leischiks neuer Sendung

DAS HAUS AM MEER mit Julia Leischik

Es ist die Frau, der die 35-jährige Carina aus Freigericht bei Hanau ihr Leben verdankt. Und trotzdem konnte sie noch nie das Naheliegende tun: Einfach mal "Danke" sagen. In der Auftaktfolge der neuen SAT.1-Reihe "DAS HAUS AM MEER mit Julia Leischik" kommt es endlich zu einer Begegnung, die Carina lange herbeigesehnt hatte. Sie trifft vor laufender Kamera die ehemalige Studentin, die ihr vor zehn Jahren in einem Ferienflieger durch beherztes Eingreifen das Leben gerettet hatte: Die Wiederbelebung nach dem Herzstillstand glückte.