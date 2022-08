"Leichter leben": ARD startet neues Magazin mit Dr. Wimmer und Elena Uhlig

"Wissen ist die beste Medizin", da ist sich Johannes Wimmer sicher. Deshalb will der Arzt und Moderator nun täglich eine knappe Stunde lang dem ARD-Publikum allerlei Tipps und Tricks für eine gesündere Lebensweise an die Hand geben. Hilfe zur Selbsthilfe also – und zwar unter dem Titel "Leichter leben". Das neue Nachmittagsmagazin, durch das Wimmer gemeinsam mit der Schauspielerin Elena Uhlig führt, will Wissenswertes rund um Themen wie "Ernährung, Physio und Notfall" an den Mann (und die Frau) bringen.