Dr. Johannes Wimmer: "Das Thema Mental Health ist mir besonders wichtig"

Das, was den meisten Menschen fehlt, ist eine regelmäßige, gesunde Selbstfürsorge. Mein Lieblingstipp ist darum dieser hier: Planen Sie ganz bewusst kleine Auszeiten in den Alltag ein, in denen Sie sich erlauben, etwas nur für sich tun. Ganz egal, ob Sie in dieser Zeit einem Hobby nachgehen, das Sie lieben, ein gutes Buch lesen oder einfach nur mit einem Kaffee in der Sonne sitzen. Solche Auszeiten entschleunigen und nehmen den Druck raus. Und ich kann nur immer wiederholen: Es ist okay, sich nicht immer nur um andere zu kümmern, sondern auch etwas Zeit in Selbstfürsorge zu investieren. Sie macht uns stark und verhindert, dass wir in den ewigen To Dos des Alltags untergehen.