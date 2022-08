"Die leckerste Idee Deutschlands": Welches Produkt schafft es in den Supermarkt?

Für Start-ups, die Lebensmittel entwickeln, ist es der große Traum: Die Produkte landesweit in die Supermärkte bringen, sich so ein Geschäft aufbauen und einen Namen machen. Aber natürlich schläft die Konkurrenz auch auf diesem Markt nicht, der Weg in die Food-Regale ist mühsam und kann Jahre lang dauern. In der von von Amiaz Habtu moderierten Show "Die leckerste Idee Deutschlands" wird den Kandidaten, also Gründern aus dem Food-Bereich, nun die Möglichkeit gegeben, direkt durchzustarten.