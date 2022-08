"House of the Dragon": Darsteller, Handlung, Starttermin

Es geht zurück nach Westeros: Nach langem Warten startet das "Game of Thrones-Spin-off "House of the Dragon" bei Sky. Wer spielt mit? Worum geht's? Hier finden Sie alle Infos.

Es ist die erfolgreichste Serie aller Zeiten und definitiv der größte Hit aus dem Hause HBO: Sagenhafte 59 Emmys hat "Game of Thrones" in den Jahren zwischen 2011 und 2019 neben zahlreichen weiteren Preisen gewonnen. Nun, über drei Jahre nach der Ausstrahlung der finalen achten Staffel, veröffentlicht HBO eine erste Spin-off-Serie. Was müssen Sie zum Start von "House of the Dragon" wissen? Hier kommen die Fakten.

Wo ist "House of the Dragon" zu sehen? Folge eins von "House of the Dragon" wird am Sonntag, 21. August, beim US-Fernsehsender HBO ausgestrahlt. In Deutschland wird die Folge parallel dazu in der Nacht zum Montag, 22. August, exklusiv bei Sky Q und Streaming-Anbieter WOW zum Abruf bereitstehen. Dies betrifft sowohl den englischen Originalton als auch die deutsche Synchronisation. Der Pay-TV-Sender Sky Atlantic zeigt die Episode am Montag, 22. August, um 20.15 Uhr.

Wie viele Folgen hat "House of the Dragon"? Die erste Staffel von "House of the Dragon" umfasst zehn Episoden. Diese werden im wöchentlichen Turnus immer montags ausgestrahlt. Ob weitere Staffeln folgen werden, ist noch nicht offiziell bestätigt. Gerüchten zufolge sollen allerdings fünf Staffeln mit je zehn Episoden entstehen.

Worum geht es in "House of the Dragon"? Basierend auf dem Roman "Feuer und Blut" (2018) von George R.R. Martin erzählt die Serie die Vorgeschichte des Hauses Targaryen von Westeros, dessen berühmteste Nachfahrin die Drachenmutter Daenerys (Emilia Clarke) aus "Game of Thrones" ist. Die Handlung beginnt rund 200 Jahre vor den Ereignissen der Mutterserie, zu einer Zeit, als König Viserys I. auf dem Eisernen Thron sitzt. Aus seiner ersten Ehe hat Viserys I. (Paddy Considine) eine Tochter namens Rhaenyra (Emma D'Arcy), die ihm eines Tages auf den Thron folgen möchte. Doch Viserys' zweite Ehefrau, Alicent Hightower (Olivia Cooke), hat andere Pläne: Die machthungrige Frau will lieber ihren erstgeborenen Sohn, Aegon II. (Tom Glynn-Carney), auf dem Thron sehen. Gleichzeitig wird auch der Bruder des Königs, Daemon Targaryen (Matt Smith), als Thronerbe gehandelt.

Infolge der familiären Fehde formieren sich bald zwei Lager: Die Grünen unterstützen Aegon II. und dessen Mutter, während die Schwarzen zu Prinzessin Rhaenyra halten. Es entbrennt ein Bürgerkrieg, der als der "Tanz der Drachen" die verschiedenen Häuser von Westeros gegeneinander aufbringt und die Zukunft des Kontinents beeinflusst.

Wer sind die Macher von "House of the Dragon"? Ähnlich wie in den Anfangszeiten von "Game of Thrones" wird der Romanautor George R. R. Martin auch bei dieser Serienproduktion mitwirken: Zusammen mit Ryan J. Condal ("Hercules") wird der inzwischen 73-Jährige die Drehbücher verfassen. Condal wird außerdem zusammen mit dem Emmy-prämierten "Game of Thrones"-Regisseur Miguel Sapochnik als Showrunner fungieren. Regie führen Sapochnik, Clare Kilner ("Wedding Date"), Geeta V. Patel ("Meet the Patels") und Greg Yaitanes ("House"). Die Musik stammt von dem "Game of Thrones"-Komponist Ramin Djawadi. Die "Game of Thrones"-Showrunner David Benioff und D. B. Weiss sollen, laut Aussagen des HBO und HBO Max Content-Chef Casey Bloys, nichts mit der Produktion zu tun haben.

Wer sind die Darsteller in "House of the Dragon"? Der britische Schauspieler Paddy Considine ("Tyrannosaur – Eine Liebesgeschichte") wird die Hauptrolle des Königs Viserys Targaryen I. übernehmen. Die Hauptrolle der Prinzessin Rhaenyra Targaryen wird von der britischen Schauspielerin Emma D'Arcy ("Truth Seekers") verkörpert. Als eine Schlüsselfigur der Serie gilt außerdem Prinz Daemon Targaryen, der jüngere Bruder des Königs. Gespielt wird er von dem britischen Schauspieler Matt Smith. Der heute 39-Jährige war von 2016 bis 2017 als Prinz Philip in der erfolgreichen Netflix-Serie "The Crown" zu sehen.

Olivia Cooke ist unter anderem für ihre Rolle in dem oscarprämierten Musik-Drama "Sound of Metal" bekannt. In "House of the Dragon" übernimmt die 28-Jährige nun die Hauptrolle der Alicent Hightower. Weitere Hauptrollen übernehmen unter anderem Tom Glynn-Carney als Aegon II., Steve Toussaint als Lord Corlys Velaryon, genannt "Seeschlange", "Notting Hill"-Star Rhys Ifans als Otto Hightower und Eve Best ("Nurse Jackie") als Prinzessin Rhaenys Velaryon.

Weitere Darstellerinnen und Darsteller sind Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Emily Carey, Milly Alcock, Ryan Corr, der "Game of Thrones"-Star Jefferson Hall, David Horovitch und "Outlander"-Star Graham McTavish.