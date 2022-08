"Die Hochzeit" bei SAT.1: Klamauk von und mit Til Schweiger

In der Fortsetzung der Erfolgskomödie "Klassentreffen 1.0 – Die unglaubliche Reise der Silberrücken" wollen Star-DJ Thomas (Til Schweiger) und seine Freundin Linda (Stefanie Stappenbeck) heiraten. SAT.1 zeigt den Film als Free-TV-Premiere.

Immerhin 1,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war "Klassentreffen 1.0 – Die unglaubliche Reise der Silberrücken" 2018 einen Kinobesuch wert – was die Komödie von Til Schweiger zu einem der erfolgreichsten deutschen Kinofilme des Jahres machte (zum Vergleich: sechs Millionen Menschen sahen "Keinohrhasen", sieben Millionen "Honig im Kopf"). 2020 sollte "Die Hochzeit" an derartige Kassenerfolge anknüpfen. So ganz klappte das nicht, dennoch zählte der noch vor der Corona-Pandemie im Januar 2020 gestartete Streifen immerhin rund 650.000 Kinobesucherinnen und -besucher. Zweieinhalb Jahre nach Kinostart zeigt SAT.1 die klamaukige Komödie nun zur besten Sendezeit als Free-TV-Premiere.