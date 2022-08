Mario Barth bei RTL: erstes Bühnenprogramm als Jubiläumsshow

Man mag es kaum glauben, aber auch im Jahr 2022 geht das simpel gestrickte Comedy-Erfolgsrezept "Männer sind anders als Frauen" noch immer auf: Auch 20 Jahre nach seinem ersten Auftritt gelang es Mario Barth, dem Meister der zu Witzen umfunktionierten Geschlechterunterschiede, die immerhin 22.290 Plätze umfassende Waldbühne in Berlin innerhalb kürzester Zeit auszuverkaufen. "Auf Wunsch der Fans", wie es in einer Ankündigung des Veranstalters heißt, hat der 49-Jährige für die große Jubiläumsshow sein erstes Bühnenprogramm "Männer sind Schweine – Frauen aber auch" neu aufgelegt.

Für all diejenigen, die keine Karten mehr ergattern konnten, hat RTL nun ein Trostpflaster parat. Der Kölner Sender zeigt die bereits im Mai aufgezeichnete Show in Gesamtlänge zur besten Sendezeit am Samstagabend. Und wer nach zwei Stunden Mario Barth noch nicht genug gelacht hat, kann sich direkt im Anschluss (22.20 Uhr) von zwei Folgen des kürzlich zurückgekehrten Impro-Klassikers "Frei Schnauze" berieseln lassen – zwar ohne "Kennste, Kennste", dafür aber mit deutschen Comedy-Größen wie Max Giermann, Rick Kavanian und Olaf Schubert.